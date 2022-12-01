Один з десяти виконавців чи гуртів отримає найбільшу кількість голосів від суддів та глядачів і поїде представляти Україну у Велику Британію. Конкурс відбудеться від імені України у Ліверпулі в травні 2023-го року.

Важливо На Нацвідборі Євробачення-2023 оголосили, під якими номерами виступлять фіналісти

В участі на відбір конкурсу після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra змагались майже 300 претендентів, проте з них вдалось обрати всього 10:

2TONE

Angelina

DEMCHUK

FIINKA

Jerry Heil

KRUTЬ

Moisei

OY Sound System

Tember Blanche

TVORCHI

До 1 грудня виконавці доробляли фінальні версії своїх пісень і вже готові їх презентувати українцям. Відтак, пропонуємо нижче послухати 10 потужних хітів, один з яких вже за пів року підкорюватиме Європу.

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2TONE – Квітка: слухати пісню онлайн

Angelina – Stronger: слухати пісню онлайн

DEMCHUK – Alive: слухати пісню онлайн

FIINKA – Довбуш: слухати пісню онлайн

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухати пісню онлайн

KRUTЬ – Колискова: слухати пісню онлайн

Moisei – I'm Not Alone: слухати пісню онлайн

OY Sound System – Ой, тужу: слухати пісню онлайн

Tember Blanche – Я вдома: слухати пісню онлайн

TVORCHI – Heart of Steal: слухати пісню онлайн

Нагадаємо, що конкурс Євробачення-2023 пройде у Великій Британії, у Ліверпулі. Організатори Європейської мовної спілки вирішили, що Україна не зможе гарантувати безпеку персоналу та фанам у час війни, тож передали можливість проведення Великій Британії, представник якої посів друге місце. Своєю чергою компанія-мовник ВВС пообіцяла, що "Україна буде відзначена і представлена протягом усієї події". Навіть Сем Райдер заявив: "Це українська вечірка, ми просто запрошуємо влаштувати вечірку в нас вдома".

Торік у конкурсі переміг гурт Kalush Orchestra з максимальною кількістю балів від суддів та глядачів. Вони принесли в Україну трофей, який згодом передали на допомогу Збройним Силам України на аукціоні.