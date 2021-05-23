Євробачення-2021: українські зірки прокоментували виступ Go_A у фіналі

У Роттердамі завершився пісенний конкурс Євробачення-2021. Український гурт Go_A посів 5 місце, отримавши 364 бали! Зірки вітчизняного шоу-бізнесу вітають колектив з чудовим результатом та наголошують, що Україна пишається ними.

Згідно з результатами голосування журі та глядачів представники України на Євробаченні-2021 в Нідерландах посіли 5 місце! Це один з найкращих виступів наших виконавців за останні роки. Go_A підкорили не лише співвітчизників, а й мільйони глядачів конкурсу в різних країнах Європи та в Австралії. Як колектив вітають колеги по сцені – дивіться далі в добірці Showbiz 24!

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Українські зірки вітають гурт Go_A

Джамала

Співачка, яка здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році, щиро вболівала за український колектив. Після оголошення результатів в інстаграм-сторіз вона оприлюднила фото солістки гурту Катерини Павленко та наголосила, що Україна пишається своїми співаками. Підпис Джа доповнила емоджі у вигляді сердечок.



Джамала привітала Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз Джамали

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Оля Цибульська

Під час прямого ефіру з Роттердаму виконавиця активно поширювала відео в сторіз на особистій сторінці в інстаграмі та відзначала учасників, які їй сподобалися найбільше. Однак всім серцем Цибульська підтримувала Go_A. Після оголошення результатів Оля поспішила привітати український гурт.

Go_A, чекаємо вдома! Ви дуже круті! Пишалися і пишаємося вами!

– наголосила Цибульська!



Оля Цибульська привітала Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз Цибульської

Ірина Федишин

Співачка зі Львова також вболівала за Україну на Євробаченні-2021. Вона зазначила, що неймовірно щаслива від того, що Go_A виступав на головній сцені Європи з україномовною піснею.

Вітаю Україну та гурт Go_A! 5 місце – це дуже сильно! Щиро радію, що вони співали українською. Це ще раз доводить, що українська пісня – найкраща!

– написала Ірина в інстаграм-сторіз.



Ірина Федишин привітала Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз Федишин

Злата Огнєвіч

"Холостячка" Злата Огнєвіч також висловила Go_A подяку та вітання: "5 місце! Go_A, для мене ви переможці! Це шалений успіх!".



Злата Огнєвіч привітала Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз Огнєвіч

Alyona Alyona

Реперка, яка була членом національного журі від України, щиро привітала гурт Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021. Alyona Alyona зізналася, що окрім українців вона вболівала ще за італійський гурт, який і переміг на конкурсі. Також вона зазначила, що цього року звучали дуже круті пісні, та закликала прихильників додати їх у плейлисти.



Alyona Alyona привітала Go_A з 5 місцем на Євробаченні-2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз Alyona Alyona

Оля Полякова

Одна з найяскравіших співачок української естради опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, який присвятила Go_A. Полякова наголосила, що колектив показав дуже гідний результат.

Вітаю Україну з 5 місцем на Євробаченні-2021! Go_A – молодці! Дуже гідний результат!

– написала Оля.

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Дзідзьо

Співак у своєму інстаграмі опублікував фото фінальної таблиці з результатами. Артист привітав переможців Євробачення-2021 – Італію. Звісно, що не оминув увагою Україну. Дзідзьо позначив у публікації гурт Go_A.

Євробачення 2021 Україна – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн