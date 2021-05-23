Согласно результатам голосования жюри и зрителей представители Украины на Евровидении-2021 в Нидерландах заняли 5 место! Это одно из лучших выступлений наших исполнителей за последние годы. Go_A покорили не только соотечественников, но и миллионы зрителей конкурса в разных странах Европы и в Австралии. Как коллектив поздравляют коллеги по сцене – смотрите далее в подборке Showbiz 24!

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Украинские звезды поздравляют группу Go_A

Джамала

Певица, одержавшая победу на Евровидении в 2016 году, искренне болела за украинский коллектив. После объявления результатов в инстаграм-сториз она обнародовала фото солистки группы Екатерины Павленко и подчеркнула, что Украина гордится своими певцами. Подпись Джа дополнила эмоджи в виде сердечек.



Джамала поздравила Go_A с 5 местом на Евровидении-2021 / Скриншот с инстаграм-сториз Джамалы

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Оля Цибульская

Во время прямого эфира из Роттердама исполнительница активно распространяла видео в сториз на личной странице в инстаграме и отмечала участников, которые ей понравились больше всего. Однако всем сердцем Цибульская поддерживала Go_A. После объявления результатов Оля поспешила поздравить украинскую группу.

Go_A, ждем дома! Вы очень крутые! Гордились и гордимся вами!

– подчеркнула Цибульская!



Оля Цибульская поздравила Go_A с 5 местом на Евровидении-2021 / Скриншот с инстаграм-сториз Цибульской

Ирина Федишин

Певица со Львова тоже болела за Украину на Евровидении-2021. Она отметила, что невероятно счастлива от того, что Go_A выступала на главной сцене Европы с украиноязычной песней.

Поздравляю Украину и группу Go_A! 5 место – это очень сильно! Искренне радуюсь, что они пели на украинском. Это еще раз доказывает, что украинская песня – лучшая!

– написала Ирина в инстаграм-сториз.



Ирина Федишин поздравила Go_A с 5 местом на Евровидении-2021 / Скриншот с инстаграм-сториз Федишин

Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич также выразила Go_A благодарность и поздравления: "5 место! Go_A, для меня вы победители! Это безумный успех!".



Злата Огневич поздравила Go_A с 5 местом на Евровидении-2021 / Скриншот с инстаграм-сториз Огневич

Alyona Alyona

Рэперша, которая была членом национального жюри от Украины, искренне поздравила группу Go_A с 5 местом на Евровидении-2021. Alyona Alyona призналась, что кроме украинцев она болела еще за итальянский коллектив, который и победил на конкурсе. Также она отметила, что в этом году звучали очень крутые песни, и призвала поклонников добавить их в плейлисты.



Alyona Alyona поздравила Go_A с 5 местом на Евровидении-2021 / Скриншот с инстаграм-сториз Alyona Alyona

Оля Полякова

Одна из самых ярких певиц украинской эстрады опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, которое посвятила Go_A. Полякова подчеркнула, что коллектив показал очень достойный результат.

Поздравляю Украину с 5 местом на Евровидении-2021! Go_A – молодцы! Очень достойный результат!

– написала Оля.

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Дзидзьо

Певец в своем инстаграме опубликовал фото финальной таблицы с результатами. Артист поздравил победителей Евровидения-2021 – Италию. Конечно, не обошел вниманием Украину. Дзидзьо отметил в публикации группу Go_A.

Евровидение 2021 Украина – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн