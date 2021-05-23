За його словами, окремої уваги заслуговує те, як гурт потрапив на конкурс. Адже на момент відбору у 2020 році Go_A ще був маловідомим в Україні.

Зверніть увагу Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM

Про національний відбір у 2020 році

Притула відзначив, що спрацювала "чуйка" продюсерів СТБ, які у пошуках конкурсантів переслухали безліч треків. Дзвінок Руслана Квінти був для Go_A несподіванкою.

Він запропонував їм долучитись до відбору й почув щось на кшталт: "А ви точно нам телефонуєте? Ми ж типу неформат і по тєлєку нас не показують,

– пригадав Притула.

Й додав, що серед 15 запропонованих пісень до участі у конкурсі відібрали композицію "Соловей". Завдяки їй Go_A отримав максимум голосів від журі та глядачів. А далі, зауважив шоумен, гурт піддався нездоровій критиці. Комусь не подобалася зовнішність солістки, комусь – текст пісні, комусь – виступ українською мовою.

Судді влаштували українцям "холодний душ"

Зрештою, Євробачення у 2020 році скасували через COVID-19. Після року перерви Go_A замінив пісню "Соловей" на іншу – "Шум", яка згодом увірвалась на 5 місце рейтингу Spotify.

Суб'єктивна думка, але це один з небагатьох випадків на цьогорічному конкурсі, коли заміна пісні пішла гурту на користь,

– вважає Притула.

Він високо оцінив виступ Go_A у фіналі Євробачення. "Коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ, я запитував: "Де ви, хейтери?", – додав телеведучий.

Виступ українців у фіналі Євробачення-2021: дивіться відео



На думку Притули, 5 місце на конкурсі – це успіх. Мовляв, не факт, що Україні вдалося б виграти цьогоріч, але бути вище у турнірній табличці гурт точно міг би. Проте цього не сталося, адже судді з різних країн влаштували йому "холодний душ".

"Пінг-понг 12 балами, які влаштували Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play (чесна гра – 24 канал), друзі", – зауважив Притула. Й припустив, що це пов'язано з тим, що Молдову готував до конкурсу російський продюсер болгарського походження (мовиться про Філіпа Кіркорова).

Виняткова підтримка глядачів

Телеведучий зазначив, що глядачі зазвичай голосують серцем, а не вдаються до "підкилимних ігор". Саме тому українську пісню підтримали у всіх без винятку країнах.

Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці,

– підкреслив шоумен.

Й побажав гурту тримати планку й "шуміти ще багато років". Він переконаний, що Go_A "не загубиться у джунглях українського шоубізу".

Крім цього, Притула подякував за першу в історії виступів України на Євробаченні пісню, виконану повністю українською. Завершив він свій допис подякою Литві.