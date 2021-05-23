Неймовірне шоу Євробачення-2021 в Нідерландах підкорило мільйони глядацьких сердець у різних країнах світу. Результати голосування професійного журі та глядачів значно відрізнялися, тому після підрахунку всіх балів перемогу здобула Італія, хоча раніше першу сходинку в таблиці фіналістів займала Швейцарія. Чи віддали глядачі з України бали цим країнам та за кого ще голосували – читайте далі!

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За кого голосували українські глядачі на Євробаченні-2021

Глядачі Євробачення з України найбільшу кількість своїх голосів віддали італійському гурту-переможцю Måneski. До числа тих, за кого активно голосували українці увійшли й інші лідери цьогорічного конкурсу – Швейцарія, Франція та Ісландія. 

Зазначимо, що попри російську-українську війну, яка триває на Донбасі, українські глядачі оцінили й виступ представниці країни-агресора. Виконавиці Manizha віддали 4 бали.

Бали на Євробаченні-2021 від українських глядачів

  1. Італія – 12 балів
  2. Литва – 10 балів
  3. Фінляндія – 8 балів
  4. Швейцарія – 7 балів
  5. Ісландія – 6 балів
  6. Франція – 5 балів
  7. Росія – 4 бали
  8. Азербайджан – 3 бали
  9. Швеція – 2 бали
  10. Бельгія – 1 бал

Хоча за гурт Go_A з території України голосувати не можна було, однак колективу вдалося завоювати прихильність публіки в інших країнах та вибороти почесне 5 місце!

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Бали від українського професійного журі на Євробаченні-2021

До складу професійного журі від України, яке оцінювало виступи конкурсантів, увійшли: Олександр Пономарьов, Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE. Рішення українських глядачів та суддів щодо лідера Євробачення-2021 було однаковим. Журі також віддало 12 балів італійцям

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Отож, результати голосування журі в Україні такі: 

  1. Італія – 12 балів
  2. Франція – 10 балів
  3. Швейцарія – 8 балів
  4. Ізраїль – 7 балів
  5. Бельгія – 6 балів
  6. Мальта – 5 балів
  7. Ісландія – 4 бали
  8. Азербайджан – 3 бали
  9. Португалія – 2 бали
  10. Норвегія – 1 бал