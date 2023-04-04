Боявся не встигнути, – Євген Синельников пригадав пропозицію коханій під час окупації Бучі
Джерело:"Життя відомих людей"
Режисер Євген Синельников зі своєю сім'єю два тижні провів в оточенні російських окупантів у Бучі. Саме під час окупації він зробив пропозицію своїй коханій Наталі Кліпі, адже розумів, що завтра може не бути.
Весілля молода пара зіграла вже після визволення Київщини. Додамо, що з першою дружиною Оленою Синельников прожив 20 років і лише у 2022 році розлучився.
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Режисер та ведучий "Орла і Решки" розповів, що з початком вторгнення зібрав родичів у своєму маєтку під Києвом (в Бучі – 24 Канал), бо вважав, що у передмісті буде безпечніше.
Проте за дні окупації сім'я Синельникова пережила справжнє пекло – були безперервні обстріли та навіть "зустріч" із ворогом у своєму домі.
В цей момент Євген зрозумів, що життя не можна відкладати, тож поки повз його будинок проїжджали російські танки, він зробив пропозицію своїй коханій.
Було відчуття того, що я можу завтра не встигнути. Відчуття того, що я кохаю цю людину і хочу, щоб вона була моєю дружиною,
– пояснив Синельников.
На його думку, це був такий момент, який всіх підтримав в час окупації.
Через два тижні його сім'ї вдалося евакуюватися. Влітку 2022-го року пара повернулася до своєї домівки в Бучі, а в серпні влаштувала там скромне домашнє весілля.
Весілля Євгена Синельникова та Наталії Кліпи / Фото з інстаграму режисера
Нагадаємо, що Євген та Наталя познайомилися ще в інституті, але тоді дружиною Синельникова стала однокурсниця Олена. Через шоу “Орел і рештка” вони розлучилися. Проте колишні закохані залишилися у дружніх стосунках та разом виховують сина.
Що Євген Синельников казав про життя в окупації
- Євген Синельников бачив, як палають сусідні будинки, і знав, що орки розстрілюють людей. Йому пощастило вижити, бо росіяни його впізнали й під дулом автомата просили автограф.
- В оточенні режисер "Орла і решки" провів два тижні, виїхати йому вдалося лише 10 березня. Він зізнався, що пережив пекло – авіацію, кадирівців, артилерію, зустріч з ворогом у своєму будинку.
- Він також розповів, що після деокупації Київщини у дворі приватного будинку на зірку чекав "сюрприз" від окупантів – снаряд, який, на щастя, не здетонував.