Свадьбу молодая пара сыграла уже после освобождения Киевской области. Добавим, что с первой женой Еленой Синельников прожил 20 лет и только в 2022 году развелся.
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Режиссер и ведущий "Орла и Решки" рассказал, что с началом вторжения собрал родственников в своем имении под Киевом (в Буче – 24 Канал), потому что считал, что в пригороде будет безопаснее.
Однако за дни оккупации семья Синельникова пережила настоящий ад – были непрерывные обстрелы и даже "встреча" с врагом в своем доме.
В этот момент Евгений понял, что жизнь нельзя откладывать, и пока мимо его дома проезжали российские танки, он сделал предложение своей любимой.
Было чувство того, что я могу завтра не успеть. Ощущение того, что я люблю этого человека и хочу, чтобы он был моей женой,
– объяснил Синельников.
По его мнению, это был такой момент, который всех поддержал во время оккупации.
Спустя две недели его семье удалось эвакуироваться. Летом 2022 года пара вернулась в свой дом в Буче, а в августе устроила там скромное. домашняя свадьба.
Свадьба Евгения Синельникова и Натальи Клипы / Фото из инстаграммы режиссера
Напомним, что Евгений и Наталья познакомились еще в институте, но тогда женой Синельникова стала сокурсница Елена. Через шоу "Орел и останки" они развелись. Однако бывшие влюбленные остались в дружеских отношениях и вместе воспитывают сына.
Что Евгений Синельников говорил о жизни в оккупации
- Евгений Синельников видел, как пылают соседние дома и знал, что орки расстреливают людей. Ему удалось выжить, потому что русские его узнали и под дулом автомата просили автограф.
- В окружении режиссер "Орла и решки" провел две недели, уехать ему удалось только 10 марта. Он признался, что пережил ад – авиацию, кадыровцев, артиллерию, встречу с врагом в своем доме.
- Он также рассказал, что после деоккупации Киевщины во дворе частного дома на звезду ждал "сюрприз" от оккупантов – снаряд, который, к счастью, не сдетонировал.