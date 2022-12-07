У серпні Євген Синельников вдруге одружився, його обраницею стала продюсерка з BADOEVTEAM Наталія Кліпа. Весілля відбулось вдома у чоловіка, де ще в лютому він ховався від обстрілів росіян та обшуків.

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Згодом він натякнув, чому зіграв там весілля, сказавши, що "любов перемагає усе". Проте зараз він пояснив, що не хотів, аби його будинок асоціювався з війною, російським терором та пережитими жахами.

"Ми провели весілля саме в тому будинку, щоб повернути в нього щастя, повернути в нього життя, щоб це не асоціювалося з війною, з жахами", – прокоментував продюсер.



Євген Синельников одружився у дворі в Бучі / Фото з інстаграму чоловіка

Зокрема Євген зізнався, що вирішив не відтягувати з весіллям після пережитої окупації. Його не покидає відчуття, що він завтра щось може не встигнути, тому почав дивитися по-іншому на багато речей. Щодо будинку у Бучі, яка стала однією з найкривавіших сторінок повномасштабного вторгнення Росії, то у ньому практично нічого не залишилося. Окупанти винесли все: від дорогої техніки до білизни та зубних щіток.

"Велосипеди, порохотяги, керхери – ці мийки... Там такий список. Техніка вся "пішла" – фотики, об'єктиви, звук, все-все. Електрочайник без підставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубна щітка без зарядки, труси всі, виделки та ножі", – пригадав режисер.

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