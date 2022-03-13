Телеведучий Слава Дьомін поспілкувався з Євгеном у рамках шоу "Слава+" та розпитав його подробиці евакуації зі столиці та як він "зустрів" наступ Росії на своїй землі. За словами режисера та близького друга Антона Птушкіна, все почалось 24 лютого. З дня у день біля його будинку під Києвом лунами вибухи, била артилерія, падали ракети.

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"Все розвивалось по спіралі, я не можу сказати, коли був критичний момент. Спочатку було страшно, коли в перший день літали винищувачі і літаки їх збивали біля Гостомельського аеропорту. Потім були танки і залпи. Далі почали влучати у будинки, які поруч з нами. Найстрашніше було чути авіацію. Мені досі сниться, як одного разу летів винищувач і випустив в наш будинок ракети. Я кричу: "Швидко всі у сховище", всі ховаються в коридор, я накриваю їх своїм тілом і в цей момент відбувається вибух: вилітають всі вікна, падають люстри і штукатурка", – розповів Синельников.

Але на цьому жахи не закінчились. Згодом до будинку Євгена прийшло 20 окупантів нібито "з миром" і почали все обшукувати. Слава Дьомін запитав, чи впізнали росіяни режисера.

Так, мене впізнали, казали: "О-о, "Орел і решка", а дай нам автограф". А через те, що в будинку було темно, я пишу йому автограф і він підходить до мене з автоматом, наводить дуло і включає мені підсвітку. Вибачте, це п**дєц. Не дай Боже комусь це пережити,

– сказав чоловік.

Він думає, що саме його публічність врятувала життя рідних та його самого, оскільки інших людей з сусідніх будинків просто розстріляли.

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