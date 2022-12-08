С Еленой, как и с Натальей, Евгений Синельников учился в университете культуры. Она генеральный продюсер тревел-шоу "Орел и решка", а он работал там режиссером-постановщиком и ведущим. Как выяснилось, именно из-за проекта их брак трещал по швам.

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Почему Евгений Синельников развелся с первой женой

Шоумен говорит, что из-за регулярных съемок они с Еленой не виделись месяцами и потому стали друг другу чужие.

"Решка" – такой проект, когда ты с года девять месяцев где-то. У тебя другая жизнь. И когда это другая жизнь 10 лет… Как будто мы супруги, но уже почти чужие люди. Она на Мальдивах, я в Японии. После этого я в Мексику, она еще куда-то. Пересеклись в Украине, "как ты, что ты" и снова разъехались. В одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями. Зачем это искусственно продолжать?

– честно объяснил Евгений Синельников.

Евгений Синельников с первой женой Еленой / Фото из соцсетей

Как Евгений Синельников женился второй раз

Удивительно, но после разрыва с Еленой он вернулся к своей университетской любви – Наталье Клипе. "Было что-то между нами еще в институте, но тогда были дураки, не почувствовали, не поняли, что это настоящая любовь", – говорит Синельников.

Интересно, что для Натальи это второй брак. В первом она родила сына Тимура и дочь Агнию, которые быстро сдружились с сыном режиссера. Более того, именно Алексей подгонял отца со свадьбой, потому что хотел называть продюсершу мамой. Так что предложение он сделал прямо во время оккупации в Буче.

Леха Тимура стал называть братом, а Агнию сестрой еще задолго до предложения. Мне сын говорит: "Когда ты уже женишься на Наталке, я хочу называть ее мамой",

– удивил Евгений Синельников.

Евгений Синельников со второй женой Наталией / Фото из инстаграма режиссера

Отметим, сын режиссера Алексей тоже пережил оккупацию Бучи, ведь Синельников вывез семью из Киева, думая, что в пригороде безопаснее. После эвакуации парень выехал за границу вместе с мамой Еленой, звездный отец не видел его более полугода.

"Почти полгода не чувствовал его запаха. Но мы оба уверены, что уже скоро! Скоро будет победа! И праздновать ее будем долго, громко и все вместе! А пока люблю дистанционно", – писал Евгений Синельников в инстаграме.