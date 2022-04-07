У Бучі Євген Синельников був з коханою, сином, мамою і друзями з дітьми. В облозі вони провели два тижні й, на щастя, виїхали "зеленим коридором". 7 квітня режисер "Орла і решки" повернувся додому, хоч місцева влада просить не поспішати, адже триває зачистка.

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У дворі приватного будинку на зірку чекав "сюрприз" від окупантів – снаряд, який, на щастя, не здетонував.

Ось такий подарунок лежить у мене на подвір'ї. Буча. Я повертаюсь додому,

– написав Євген Синельников.

"Подарунок" від окупантів у дворі Євгена Синельникова: фото, відео

Що Євген Синельников казав про облогу Бучі