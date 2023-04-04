Весілля молода пара зіграла вже після визволення Київщини. Додамо, що з першою дружиною Оленою Синельников прожив 20 років і лише у 2022 році розлучився.

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Режисер та ведучий "Орла і Решки" розповів, що з початком вторгнення зібрав родичів у своєму маєтку під Києвом (в Бучі – 24 Канал), бо вважав, що у передмісті буде безпечніше.

Проте за дні окупації сім'я Синельникова пережила справжнє пекло – були безперервні обстріли та навіть "зустріч" із ворогом у своєму домі.

В цей момент Євген зрозумів, що життя не можна відкладати, тож поки повз його будинок проїжджали російські танки, він зробив пропозицію своїй коханій.

Було відчуття того, що я можу завтра не встигнути. Відчуття того, що я кохаю цю людину і хочу, щоб вона була моєю дружиною,

– пояснив Синельников.

На його думку, це був такий момент, який всіх підтримав в час окупації.

Через два тижні його сім'ї вдалося евакуюватися. Влітку 2022-го року пара повернулася до своєї домівки в Бучі, а в серпні влаштувала там скромне домашнє весілля.



Весілля Євгена Синельникова та Наталії Кліпи / Фото з інстаграму режисера

Нагадаємо, що Євген та Наталя познайомилися ще в інституті, але тоді дружиною Синельникова стала однокурсниця Олена. Через шоу “Орел і рештка” вони розлучилися. Проте колишні закохані залишилися у дружніх стосунках та разом виховують сина.

Що Євген Синельников казав про життя в окупації