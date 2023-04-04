Нікітюк каже, що згодом стало відомо, що окупанти випустили "Точку У". Раніше ведуча показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові.

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Вона додає, що домовилася з командою нікому цього не розповідати, проте згодом ведуча вирішила таки поділитися з журналістами.

Ми їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл. Наскільки нам пізніше стало відомо, це була "Точка У",

– зізнається Леся.

Нікітюк додала, що, дякуючи ЗСУ та Богу, всі лишилися живі, здорові та неушкоджені.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк із командою проєкту LeМаршрутка вже провели зйомки у Харкові, Миколаєві та Херсоні. Телеведуча згадує, що часто доводилося знімати шоу між тривогами, адже під час небезпеки команда завжди спускалася в укриття.

"Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто…", – сказала ведуча.

За її словами, у Херсоні вибухи постійно. Проте, на жаль, до цього звикаєш. "За годину – дві ти перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне", – додає Нікітюк.

Нагадаємо, що в лютому Леся Нікітюк приїздила в Харків. Вона була на Салтівці – районі, що найбільше постраждав від обстрілів окупантів, там практично немає вцілілих будинків. Ведуча зізналась, що змогла відчути біль людей, що там живуть.

Однак не обійшлося і без хвилі хейту. Нікітюк звинуватили в тому, що вона приїхала у Харків з метою похизуватись і набрати підписників. На ці закиди вона відповіла емоційно – заявила, що мала мету знімати місто, а не просто гуляти та розважатися.