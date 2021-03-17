Обговорення скандального інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл не вщухають. Стало відомо, що днями принци Вільям та Чарльз спілкувалися з Гаррі, проте розмова була невдала.

Принц Гаррі має напружені стосунки з сім'єю. Зокрема, тривалий час він не спілкувався з братом та батьком. Після резонансного інтерв'ю розмова все-таки відбулася, проте жодним чином не зблизила їх.

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Розмова принца Гаррі з батьком і братом

Нещодавно принц Вільям казав, що ще не спілкувався з Гаррі, лише надіслав йому повідомлення. Тепер стало відомо, що днями він все-таки мав телефонну розмову. Також з молодшим сином поговорив принц Чарльз. Ведуча Гейл Кінг в ефірі телеканалу CBS розповіла, що вони спілкувалися на вихідних.

Я справді телефонувала їм (Меган та Гаррі, – Showbiz 24), щоб дізнатися, як вони почуваються. Це правда, Гаррі розмовляв зі своїм братом, а також зі своїм батьком. Мені сказали, що ця розмова була непродуктивною. Але вони раді, що хоча б почали її,

– поділилася ведуча.

"Ніхто з королівської сім'ї ще не розмовляв з Меган останнім часом", – додала Кінг.

Також Гейл зазначила, що подружжя засмучує те, що представники Букінгемського палацу продовжують говорити, що хочуть конфіденційно розв'язати всі питання, проте неправдиві історії, де зневажливо ставляться до Меган, все ще з'являються в пресі.

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"Я думаю, що для них неприємно бачити, що все обернулося дискусією про расизм у королівській сім'ї. Все, що вони хотіли спочатку, – це втручання королівської родини у поширення ЗМІ неправдивих, спотворених, фальшивих історії, які безперечно мають расовий ухил. Поки це не усвідомлять, думаю, всім буде важко рухатися вперед. Але вони обидвоє хочуть цього, і вони обидвоє хочуть примирення в цій родині. Зрештою, це сім'я Гаррі", – наголосила ведуча.