Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 11 березня вперше вийшли у світ після скандального інтерв'ю. Вони відвідали одну зі шкіл Лондона. Там брат принца Гаррі відреагував на заяву Меган Маркл про расизм у Букінгемі.

До британського подружжя підбіг журналіст та поставив питання принцу Вільяму, чи той розмовляв з принцом Гаррі після виходу інтерв'ю. Він відповів, що ще ні, але скоро зробить це.

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Проте журналіст не заспокоївся і запитав, чи королівська сім'я є расистською сім'єю, на що принц Вільям відповів: "Ми взагалі не расистська сім'я!".

Кейт Міддлтон взагалі утрималась від коментарів, в той час як принц Вільям намагався захистити честь королівської сім'ї.

Відео виходу принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні:

Що відомо про інтерв'ю принца Гаррі?