Принц Вільям вперше публічно прокоментував інтерв'ю брата: Ми взагалі не расистська сім'я!
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 11 березня вперше вийшли у світ після скандального інтерв'ю. Вони відвідали одну зі шкіл Лондона. Там брат принца Гаррі відреагував на заяву Меган Маркл про расизм у Букінгемі.
Джерело:ютуб The Telegraph
До британського подружжя підбіг журналіст та поставив питання принцу Вільяму, чи той розмовляв з принцом Гаррі після виходу інтерв'ю. Він відповів, що ще ні, але скоро зробить це.
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Проте журналіст не заспокоївся і запитав, чи королівська сім'я є расистською сім'єю, на що принц Вільям відповів: "Ми взагалі не расистська сім'я!".
Кейт Міддлтон взагалі утрималась від коментарів, в той час як принц Вільям намагався захистити честь королівської сім'ї.
Відео виходу принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні:
Що відомо про інтерв'ю принца Гаррі?
- Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі вийшло 7 березня у США на телеканалі CBS.
- У ньому пара зокрема розповіла, що деякі члени королівської сім'ї були упередженими до Меган та її сина і цікавились, "наскільки темною буде шкіра" у сина Арчі. Марк переконана, що саме чере це хлопчика позбавили до народження усіх титулів та не забезпечили особистою охороною.
- Зокрема принц Гаррі розповів про холодні і напружені стосунки з принцом Вільямом, а також те, що Гаррі співчуває брату, оскільки він та їхній батько "потрапили у пастку корони".
- На наступний день після виходу інтерв'ю Опра Вінфрі розповіла, що принц Гаррі побажав уточнити, що расистські висловлювання не стосувались його бабусі і дідуся – Єлизавети II та принца Філіпа. Втім, він дав слово, що ніколи не скаже громадськості, хто насправді був упередженим до його дружини та сина.
- У Лейбористьскій партії Лондона вже вимагають провести розслідування щодо слів Меган Маркл про расизм у королівській сім'ї.
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