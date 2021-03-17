Це принизливо, – реакція Кейт Міддлтон на зізнання Меган Маркл про їхній конфлікт
В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що не вона довела до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Герцогиня Кембриджська не відреагувала на її слова, однак журналістка Кеті Ніколл вважає, що для Кетрін ця ситуація принизлива.
Джерело:OK! Magazine
Відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі досі викликає бурхливу реакцію суспільства. Журналістка Кеті Ніколл, яка часто ділиться інформацією про королівську родину, оприлюднила реакцію Кейт Міддлтон на висловлення Меган про їхній конфлікт.
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Реакція Кейт Міддлтон на інтерв'ю Меган
Кеті Ніколл розповіла, що герцогиня Кембриджська не хотіла, щоб інформація про її сварку з Меган Маркл була оприлюднена в пресі.
Кейт така стримана і поважає особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з будь-ким, тому що вона дуже делікатно ставиться до інших. Так що поширення цієї історії було важким моментом,
– розповіла журналістка.
Вона додала, що Кейт Міддлтон відчувала, що інцидент вже вичерпано, тому для неї було доволі принизливо повертатися до нього знову.
Конфлікт Меган Маркл та Кейт Міддлтон
- В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл зізналась, що не доводила Кейт Міддлтон до сліз, як писали британські ЗМІ. Натомість трапилось зворотнє – герцогиня Кембриджська ранила почуття тодішньої нареченої принца Гаррі.
- Однак Меган додала, що Кейт перепросила за те, що сталось. Тому вона не тримає на неї зла: "Було важко пережити те, що мене звинуватили в тому, чого я не робила. В жодного разі я не ділюся історією про Кейт, щоб принизити її. Гадаю, для людей важливо знати правду".
- Згодом у пресі з'явилась інформація про те, що дружина Гаррі просила палац втрутитися у конфлікт, але їй відмовили із заявою, що вони не поширюватимуть "порожніх чуток" про герцогиню Кембриджську.
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