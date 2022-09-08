У зв'язку зі смертю Єлизавети II, що сталась 8 вересня, у Великій Британії реалізується сценарій "Лондонський міст". Згідно з ним, у країні призначать нового короля.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Хто стане новим королем Великої Британії

Принц Чарльз – найстарший син Єлизавети II та принца Філіпа і є першим в черзі на монарший трон. Саме тому він став новим британським королем й очільником престолу.

Монарше ім'я принца Чарльза за латинською традицією – Карл, тому він може назватись королем Карлом III. Однак наступник міг обрати собі й інше ім'я – назватися на честь батька Філіпом чи навіть Георгом на честь діда. Водночас він мав можливість залишити собі й своє перше звичне ім'я. Новоспечений король так і зробив, тож він зветься Чарльзом III.

О 10 годині ранку наступного дня після смерті королеви Рада з приєднання збереться, щоб проголосити короля новим сувереном. О 15:30 прем'єр-міністерка Ліз Трасс проведе аудієнцію з новим королем. О 18:00 монарх виголосить промову на радіо.



Черга на королівський престол / Інфографіка 24 каналу

До теми Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині

Цікаво, що у квітні 2021 року вийшли результати опитування, яке проходили британці. Як виявилося, вони не хочуть бачити королем принца Чарльза – його обрали 22% респондентів. Натомість принца Вільяма обрали 41% респондентів – це найбільше число. 14% британців висловилися за те, щоб "у Великій Британії більше не було монархії", а 8% визнали, що монархом повинен стати принц Гаррі. Ще приблизно 5% віддали перевагу принцесі Анні, 2% – скандальному принцу Ендрю та 1% – принцу Едварду.