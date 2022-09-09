У своїй першій історичній промові король Чарльз згадав про люблячу матір, про обов'язки, які обіцяє виконувати, поки живий, а також про двох синів – Вільяма та Гаррі. Першому король дав новий титул принца Уельського, який сам мав з 1958 року. А щодо Гаррі, то він сказав лаконічно.

Важливо Король Чарльз у перший день правління виступив з посланням до нації

Хочу висловити свою любов до Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном,

– зазначив король Чарльз.

Звернення короля Чарльза до народу: відео онлайн

Зазначимо, що пара й справді з початку 2020 року перебуває за кордоном – у Каліфорнії, США. Через півтора року після одруження з американкою Гаррі вирішив скласти королівські обов'язки та переїхати. Через рік королева позбавила їх усіх патронажів та військових звань. Вони зрідка приїжджали у Велику Британію та привозили своїх внуків – Арчі та Лілібет, названу на честь королеви.

Варто додати, що внуки Чарльза не мали титулів принца і принцеси на відміну від дітей Вільяма. Єлизавета II не могла дати їм титули через закон, де передбачається, що титули надаються лише внукам, а ті були правнуками. Але з приходом нового короля все може змінитись, і внуки Арчі та Лілібет цілком можливо мають шанси стати принцом та принцесою.

Про що ще згадав принц Чарльз у своєму зверненні: