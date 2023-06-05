Репер Ярмак розкритикував позицію Світлани Лободи: "Це як вбити людину та відкуплятися"

Український реп-виконавець Yarmak зараз зі зброєю в руках захищає Україну від російських окупантів. Нещодавно артист відреагував на скасування концерту Світлани Лободи для "Охматдиту". Тепер він розкритикував співачку за те, що вона ігнорувала війну останні дев’ять років, а зараз намагається виправдатися.

Про це Ярмак заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Раніше він оголосив збір на "Охматдит" замість концерту Лободи та надіслав туди 100 тисяч гривень.

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Ярмак розкритикував Світлану Лободу

Він вважає, що першочергово має бути шлях свідомості. Репер бачив частину інтерв’ю Світлани Лободи і не бачив в ній змінення свідомості.

"Війна – це трагедія. Але як змінилася саме Світлана Лобода та її весь внутрішній світ за весь цей час? Як на мій погляд, ці зміни – мінімальні", – стверджує Ярмак.

За його словами, Світлана Лобода ігнорувала війну в Україні останні дев’ять років та зробила багато вчинків, які й призвели до повномасштабного вторгнення.

Так, як вона ігнорувала війну всі останні дев’ять років, так само українське суспільство теж не має просто так людині під час цих трагічних подій, які постійно відбуваються на фронті, давати дозвіл виступати, далі співати пісні,

– заявив Yarmak.

Він наголосив, що українці не мають пробачати Лободі за те, що вона сьогодні відбудовує якісь будинки в Ірпені. "Звісно, це добра справа, але людина зробила дуже багато вчинків, які призвели до цієї трагедії. Знаєте, це як вбити людину та відкуплятися", – висловився репер.

На його думку, для такий людей, як вона, це дуже легкий шлях отримати прощення.

Раніше Ярмак заявляв, що благодійний концерт Світлани Лободи в Києві – це один із шляхів відбілювання репутації співачки. "Поки українців вбивали, нешанована мною Лобода залякувала патріотів кадирівцями, брала участь в інформаційних кампаніях ворога, танцювала на болі матерів, що втрачали своїх дітей на війні з Росією", – сказав він.

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