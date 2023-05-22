Українці рознесли Світлану Лободу за її анонс концерту в Osocor Residence у Києві. Проти заходу почали висловлюватися й артисти – репер Ярмак вже відреагував на можливу подію.

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Ярмак про концерт Лободи

Репер, що зараз служить у Збройних Силах, розкритикував резиденцію за майданчик для Світлани Лободи, адже в Україні достатньо гідних артистів, які могли б виступити на благодійному заході. Він назвав новину про концерт ганьбою.

Потихеньку з’являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати "какая разница". Звісно, ми будемо реагувати на це більш впевнено, ніж раніше і більш у правовому полі.

"Допомогти ЛОР-відділенню можна багатьма іншими шляхами і з багатьма іншими достойними людьми в цій країні. І не піддаватися на таку ганьбу, яку вирішили затіяти на наступний день після Дня Незалежності в цьому закладі".

YARMAK про концерт Лободи: відео

"Охматдит" не в курсі про концерт

У відео Ярмак позначив лікарню Охматдит, для якої начебто мав проходити збір коштів на виступі Лободи. Її представники відреагували – кажуть, що з ними концерт не було узгоджено.

Ми самі тільки сьогодні дізнались про цей концерт. З нами, на жаль, не було узгоджено – ні концерт, ні афіша, ні артист.

У відповідь Ярмак попросив про спілкування з "Охматдитом" – він впевнений в тому, що є кращі способи допомогти ЛОР-відділенню: "Зробимо все без зрадників".



"Охматдит" виступив із заявою / Фото з інстаграм-сторіз