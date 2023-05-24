Український репер Олександр Ярмак був одним з перших, хто звинуватив Osocor Residence у відбілюванні репутації Світлани Лободи. Він наголошував, що допомогти ЛОР-відділенню "Охматдиту" можна багатьма іншими шляхами та з гідними людьми, а не зрадниками. Тож після скандального скасування концерту перейшов до справи – оголосив збір на 10 мільйонів гривень.

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Ярмак збирає на "Охматдит" замість Лободи

Організовувати сольник замість Лободи Ярмак не став, бо як у бійця ЗСУ в нього "немає часу давати концерти". Тож репер звернувся до всієї патріотичної спільноти та закликав долучитися донатом до розбудови сучасної держави без "продуманих маніпулятивних кроків і реабілітації зрадників в українському суспільстві".

Друзі, титани, я впевнений, що й зараз ми разом справимося без участі всяких "малєньких людей" і допоможемо головній дитячій лікарні країни "Охматдит" з відновленням ЛОР-відділення, на яке потрібно 10 мільйонів гривень. Я особисто беру в цьому участь, свої 100 тисяч бойових відправляю в лікарню і закликаю долучатися вас. Давайте разом будувати свідоме суспільство без усіх цих блазнів і зрадників,

– сказав Ярмак на камеру.

В інстаграм-сторіс Ярмак навіть опублікував підтвердження того, що на рахунок благодійного фонду "Охматдиту" від нього "полетіли" 100 тисяч гривень. На тлі цього він закликав долучатися бізнес і меценатів.

Ярмак перерахував 100 тисяч на відновлення "Охматдиту" / Скриншот зі сторіс

Репер переконаний, що благодійний концерт Світлани Лободи в Києві – це лише один зі шляхів відбілення репутації співачки, який вигадали її маркетологи.

"Особисто я, коли бачу подібні хитрі кроки запроданців, не збираюся мовчати і допускати толерування подібних персонажів у нашому суспільстві. Бо поки українців вбивали, нешанована мною Лобода залякувала патріотів кадирівцями, брала участь в інформаційних компаніях ворога по дискредитації України, танцювала на болі матерів, що роками втрачали своїх дітей на війні з Росією. Всі роки без них боролися за майбутнє нашої країни, без них здобудемо перемогу і без них розбудуємо сучасно державу", – потужно написав Ярмак.

Важливо! Долучитися до збору на відновлення ЛОР-відділення "Охматдиту" замість Світлани Лободи можна на банківську карту 5472 6627 9004 1896 або за реквізитами, які вказані на сайті фонду.