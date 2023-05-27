Нагадаємо, що минулого року Петро Заставний створив онлайн “список ганьби” для артистів, які підтримують війну. Туди потрапила і співачка Світлана Лобода, але цього року її забрали з цього списку.

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В інтерв’ю Петро Заставний зізнався, що співачку видалили зі "списку ганьби" лише тому, що дуже багато хто просив за неї та казав, як багато вона робить для України.

Крім того, продюсер впевнений, що артистка має великий шанс повернутися в український шоу-бізнес завдяки знайомствам.

Щодо Лободи вирішить суспільство. Я їй не вірю. Чи є в неї шанс повернутися на український ринок? У неї є величезний шанс. Бо в неї багато знайомих і кумів, які можуть за неї вписатися,

– заявив Заставний.

Він додав, що досі в Україні велика частина суспільства досі слухає російські пісні. Зокрема, нещодавно у топі рекомендацій YouTube був кліп Ані Лорак. У топі Apple Music половина російських пісень.

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Цікаво, що нещодавно Світлана Лобода втрапила у скандал. Її перший з моменту повномасштабного вторгнення концерт у Києві мав би відбутися 25 серпня в комплексі Osocor Residence. В організаторів була благодійна мета – зібрати кошти на відновлення ЛОР-відділення "Охматдиту".

Однак у мережі спалахнув скандал. Обурені українці назвали це "відбілюванням любительки російського бабла". Ще більше хейту полилося після того, як з'ясувалося, що концерт Лободи з "Охматдитом" не узгоджували. Через величезний резонанс та критику згодом концерт таки скасували.