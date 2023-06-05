Об этом Ярмак заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Ранее он объявил сбор на "Охматдет" вместо концерта Лободы и направил туда 100 тысяч гривен.

Интересно "Нам досадно": после хейта скандальный концерт Светланы Лободы для "Охматдета" отменили

Ярмак раскритиковал Светлану Лободу

Он считает, что в первую очередь должен быть путь сознания. Рэпер видел часть интервью Светланы Лободы и не видел в ней изменение сознания.

"Война – это трагедия. Но как изменилась именно Светлана Лобода и ее весь внутренний мир за все это время? Как по-моему, эти изменения – минимальны", – утверждает Ярмак.

По его словам, Светлана Лобода игнорировала войну в Украине последние девять лет и совершила много поступков, которые и привели к полномасштабному вторжению.

Так, как она игнорировала войну все последние девять лет, так же украинское общество тоже не имеет просто так человеку во время этих трагических событий, постоянно происходящих на фронте, давать разрешение выступать, дальше петь песни,

– заявил Yarmak.

Он отметил, что украинцы не должны простить Лободе за то, что она сегодня отстраивает какие-то дома в Ирпене. "Конечно, это хорошее дело, но человек сделал очень много поступков, приведших к этой трагедии. Знаете, это как убить человека и откупаться", – высказался рэпер.

По его мнению, для людей, как она, это очень легкий путь получить прощение.

Ранее Ярмак заявлял, что благотворительный концерт Светланы Лободы в Киеве – это один из путей отбеливание репутации певицы. "Пока украинцев убивали, уважаемая мною Лобода запугивала патриотов кадыровцами, участвовала в информационных кампаниях врага, танцевала на боли матерей, терявших своих детей на войне с Россией", – сказал он.

Что говорят о Светлане Лободе другие артисты: последние новости