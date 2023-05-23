Організатори Osocor Residence зранку пояснили ситуацію з концертом Лободи та наголосили, що не будуть його скасовувати. Тепер же вони прийняли інше рішення, очевидно, гнівні коментарі від українців їх таки переконали.

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У соцмережах комплекс підтвердив скасування концерту Світлани Лободи. Вони наголосили, що разом зі співачкою прийняли таке рішення.

Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілення репутації артиста. Проте, ми розуміємо наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність,

– заявили в Osocor Residence.

Там також зазначили, що значну кількість квитків на концерт вже було придбано. Кошти за них повернуть.

Нагадаємо, що для ремонту відділення лікарні треба було 250 тисяч доларів, які планували отримати завдяки концерту. "Ми шукаємо інші способи та шляхи, щоби відбудувати ЛОР-відділення ОХМАТДИТу і сподіваємося на вашу підтримку", – додали організатори.

Водночас у коментарях українці підтримали рішення скасувати концерт Лободи:

"Єдине правильне рішення".

"Чудова новина".

"Нарешті дійшло, але нз, чи надовго, треба слідкувати".

"Ура, не буде відбілювання в нашій країні!"

"Бо це і була спроба відбілення, тому нам і не здалося".

"Лобода іде на**й. Зрадники в Україні не потрібні".

"Вам прикро, що не прокатило. Не прикривайте благодійністю те, що нею не є".

Сама Світлана Лобода поки не прокоментувала цю ситуацію.

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