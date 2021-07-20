На відміну від інших знаменитостей, Лідія Таран обрала не Лазурове узбережжя. Зараз вона публікує інстаграм-сторіс з Нансі, яке вважають столицею французького пирога кіш Лорена. У цьому місті телеведуча востаннє була 4 роки тому.

До теми Сергій Притула з дружиною і трьома дітьми відпочиває за кордоном: милі фото

Разом з донькою вона гуляє старовинними вуличками, катається на велосипедах і відвідує фестиваль старовини у селищі неподалік. У відпустці Лідія Таран планує досхочу дивитись на океан, пити біле вино, їсти рибу та круасани, читати й плавати.

"Подумала: "Нехай єдиною мірою у цій відпустці буде "скільки влізе". Тепер плани на неї виглядають довершеними", – з гумором поділилась телезірка.

Лідія Таран у Франції / Фото з інстаграму телеведучої

Донька Лідії Таран у Франції / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

Донька Лідії Таран у Франції / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

До слова, поки Лідія Таран мандрує Францією її колега Марічка Падалко обрала бюджетніший відпочинок. Вона чи не єдина з українських зірок, хто обрав Батьківщину замість закордонних курортів. З чоловіком і дітьми вона поїхала у Грибівку, що на Одещині.