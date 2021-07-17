На світський вечір Санта Дімопулос потрапила завдяки подрузі Анні Андрес – знаменитій моделі та володарці титулу "Міс Україна 2014". Вона вийшла заміж за французького бізнесмена й оселилась на Лазуровому узбережжі. Ексучасниці гурту "ВІА Гра" пощастило відпочивати там з родиною.

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На червону доріжку світського заходу amfAR подруги вийшли після голлівудської акторки Шерон Стоун та її 21-річного сина Роана. Зірка "Основного інстинкту" стала ведучою благодійного аукціону.

Гостями вечірки були актор Орландо Блум, успішний режисер Спайк Лі, оскароносна акторка Реджина Кінг та інші зірки кіноіндустрії. Захід завершився фантастичним перформансом багаторазової володарки Ґреммі Аліши Кіз.

Санта Дімопулос на світському заході з Шерон Стоун: дивіться відео онлайн

Образ Санти Дімопулос на світському заході

Напередодні вечірки переможниця "Танців з зірками" впала під час пробіжки, розбивши коліна, лікті й плече, тому рани довелося маскувати.

Відтак Санта Дімопулос з'явилась на червоному хіднику в приталеній чорні сукні з глибоким декольте та розрізом до стегон. Її вбрання прикрашене золотими шпильками.

Сукня чудово поєднувалася з трендовими босоніжками з золотистими пряжками. Образ Санта Дімопулос доповнила крихітною сумочкою чорного кольору та найдорожчими прикрасами з власної колекції – сережками й перснями з діамантами.

Санта Дімопулос / Фото JetSetter.ua

До слова, макіяж у стилі smoky eyes ексучасниця "ВІА Гри" зробила сама, тоді як за зачіскою звернулась до професіонала. Довге волосся красуні стилістка зібрала у високий хвіст.

Санта Дімопулос з Анною Андрес / Фото з інстаграм-сторіс зірки