43-летняя Лидия Таран сама воспитывает дочь от Андрея Доманского. Девушки обожают активный отдых – ходят в бассейн, катаются на сапбордах, лыжах и велосипедах. Любимый вид транспорта они отыскали даже во Франции.

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Телеведущая и Василиса устроили велосипедную прогулку по французскому поселку. Они сели на "дырчики" 1966 года. Им целых 55 лет! На удивление, раритетные велосипеды марки Velosolex до сих пор на ходу.

Французы могут нам фору дать. Они лелеют все, что мы считаем хламом,

– поделилась Лидия Таран.

На велосипеде звезда каталась в смелом летнем образе. На ней короткие белые шорты и нежно-голубой топ на тонких бретелях. Так, она засветила спортивное подтянутое тело. Волосы Лидия Таран распустила, а макияж наносить не стала. Дочь сфотографировала ее с необычного ракурса, захватив в кадр ромашки.

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