Сьогодні, 18 липня, відомому акторові та чоловікові Ольги Сумської виповнилося 58 років. Свій день народження чоловік відсвяткував з коханою та донькою в Єгипті, у готелі преміального класу Rixos Premium Magawish.

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Сюрприз для чоловіка від Ольги Сумської

Народна артистка України влаштувала незабутнє святкування 58-річчя чоловіка. Як тільки Віталій прокинувся та вийшов на подвір'я, його вже чекала дружина з розкішним сніданком та шампанським. Іменинник снідав у басейні та насолоджувався днем народження.

Пара проводила час на терасі у білосніжних халатах. На фото не залишилися непомітними щирі усмішки подружжя. Ймовірно, це був лише початок насиченого святкового дня в Єгипті.

З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці,
– привітала Сумська чоловіка в інстаграмі.

Для перегляду усіх фото та відео гортайте праворуч:

Аудиторія у захваті від зіркового подружжя. Шанувальники зіркового подружжя приєднуються до привітань, зокрема, всього найкращого бажають й українські знаменитості:

  • Лілія Ребрик: "Вітаємо! Многая літа";
  • Катерина Бужинська: "Многая літа";
  • Андрій Джеджула: "З днем народження";
  • "Вітаю, гарного відпочинку";
  • "Олю, можна за тебе заміж? Приєднуюся до привітань Віталіка з Днем Народження! Нехай береже тебе, як найцінніший діамант і буде йому щастя!";
  • "Всіх благ";
  • "Міцного здоров'я і творчих успіхів".