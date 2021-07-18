Сьогодні, 18 липня, відомому акторові та чоловікові Ольги Сумської виповнилося 58 років. Свій день народження чоловік відсвяткував з коханою та донькою в Єгипті, у готелі преміального класу Rixos Premium Magawish.

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Сюрприз для чоловіка від Ольги Сумської

Народна артистка України влаштувала незабутнє святкування 58-річчя чоловіка. Як тільки Віталій прокинувся та вийшов на подвір'я, його вже чекала дружина з розкішним сніданком та шампанським. Іменинник снідав у басейні та насолоджувався днем народження.

Пара проводила час на терасі у білосніжних халатах. На фото не залишилися непомітними щирі усмішки подружжя. Ймовірно, це був лише початок насиченого святкового дня в Єгипті.

З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці,

– привітала Сумська чоловіка в інстаграмі.

Для перегляду усіх фото та відео гортайте праворуч:

Аудиторія у захваті від зіркового подружжя. Шанувальники зіркового подружжя приєднуються до привітань, зокрема, всього найкращого бажають й українські знаменитості: