Сьогодні, 18 липня, відомому акторові та чоловікові Ольги Сумської виповнилося 58 років. Свій день народження чоловік відсвяткував з коханою та донькою в Єгипті, у готелі преміального класу Rixos Premium Magawish.
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Сюрприз для чоловіка від Ольги Сумської
Народна артистка України влаштувала незабутнє святкування 58-річчя чоловіка. Як тільки Віталій прокинувся та вийшов на подвір'я, його вже чекала дружина з розкішним сніданком та шампанським. Іменинник снідав у басейні та насолоджувався днем народження.
Пара проводила час на терасі у білосніжних халатах. На фото не залишилися непомітними щирі усмішки подружжя. Ймовірно, це був лише початок насиченого святкового дня в Єгипті.
З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці,
– привітала Сумська чоловіка в інстаграмі.
Для перегляду усіх фото та відео гортайте праворуч:
Аудиторія у захваті від зіркового подружжя. Шанувальники зіркового подружжя приєднуються до привітань, зокрема, всього найкращого бажають й українські знаменитості:
- Лілія Ребрик: "Вітаємо! Многая літа";
- Катерина Бужинська: "Многая літа";
- Андрій Джеджула: "З днем народження";
- "Вітаю, гарного відпочинку";
- "Олю, можна за тебе заміж? Приєднуюся до привітань Віталіка з Днем Народження! Нехай береже тебе, як найцінніший діамант і буде йому щастя!";
- "Всіх благ";
- "Міцного здоров'я і творчих успіхів".