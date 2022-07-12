Юрій Бардаш приголомшив заявами про "фашистську Україну", через що залишився без роботи та дружини. Кохана продюсера пішла від нього. А ось що про Бардаша каже експідопічний – дізнавайтеся далі.

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Що Wellboy каже про скандального Бардаша

Бардаш називає себе російською людиною, а росію – великою державою. У час війни, коли через росію гинуть наші військові, тисячі мирних мешканців, серед яких діти, такі висловлювання продюсера – зрада. Тепер йому точно не місце в Україні. Wellboy розірвав співпрацю з Бардашем, але каже, що боляче втрачати друга.

Боляче! Боляче втрачати друга,

– сказав артист.

Також Wellboy каже, що не дивився прямих ефірів Барадаша, де той висловлювався про росію та закликав Україну до капітуляції.

Скандал з Бардашем: головне

Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Відреагувала на скандальну заяву співачка Анастасія Приходько, яка назвала Бардаша "рідкісним г*мном".

Дружина Юрія Бардаша Ліза написала в мережі, що вона не погоджується з шокуючими заявами чоловіка про український фашизм. Вона неоднозначно заявила, що помилилась у своєму обранцеві. Згодом Єлизавета лаконічно оголосила про розлучення та підтримала Україну.

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