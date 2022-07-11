Фото українця опублікували в російських спільнотах. Саме Бардаш нещодавно говорив, що Україна повинна капітулювати перед могутністю росії, а в ЗСУ начебто воюють одні "пацани з сіл". Одним словом, його заяви усі прихильники сприйняли вороже та не підтримали його, а сам Бардаш, схоже, почав шукати прихисток у Москві. Адже в Україні йому тепер точно не раді.

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У спільнотах кажуть, що прихильник "руского міра" прилетів до Москви із Тбілісі. А в місті він ходив у заклад громадського харчування випити трав'яного чаю. Схоже, аби заспокоїти розхитані нерви, адже невідомо, як його сприйме московський шоубізнес.



Юрій Бардаш у Москві / Фото з російського телеграм-каналу



Юрій Бардаш – у Москві / Фото з телеграм-каналу росії

Нещодавно про бажання Юрія жити в росії розповідав соліст гурту "Корупція" Михайло Крупін. Він казав, що його продюсер Юрій Бардаш ще не має російського паспорта, але нібито планує його отримати та перебратися в країну-агресорку попри всі її злочинні та терористичні дії. Саме через це з ним розірвали контракти усі українські артисти, включно з ним та Wellboy.

Зазначимо, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну Юрій Бардаш з дружиною Лізою та донькою відправились у відпустку на Шрі-Ланку. Там пара хотіла відсвяткувати його день народження, яке Бардаш святкував 23 лютого – за день до наступу. Але з початком війни пара там залишилась, згодом перебралась у Грузію. Через кілька місяців Юрій порушив мовчання, але не засудив росію та її військові злочини. Через проросійські заяви чоловік дружина Ліза покинула його та заборонила наближатись до спільної доньки.