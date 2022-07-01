Юрій Бардаш не засудив війну в Україні. Він виїхав з країни, відмовчувався, а тепер раптово у нього виникли претензії до гасла "Україна – понад усе!".

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Як Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Юрій відсиджується в Грузії. Саме звідти він наважився порівняти українське гасло з гаслом нацистської Німеччини. Схоже, що продюсер підтримує політику Росії, адже в соцмережах часто поширює меседжі, які роками насаджує світові російська пропаганда. В Україні Бардашу тепер точно не місце.

Бардаш вирішив провести паралелі з гаслом "Німеччина – понад усе", яке німецькі лідери часто використовували під час Другої світової війни, та українським гаслом "Україна – понад усе!". Для цього він опублікував кадри з радянського фільму, на яких видно німецьку фразу, що написала на стовпі концтабору. А також ролик за участю українців у вишиванках, віночках, з синьо-жовтими прапорами, які повторюють українське гасло.

Після такого порівняння Юрій опублікував сторіс, в якій написав текст власної пісні Outro: "Я не хочу бути, як ти. Іду у відмову – озноб, оскома. Ти складаєш мрії, а це звук мого регіону". Зазначимо, всі інстаграм-сторіс та дописи Бардаш видалив зі сторінки.

Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною: дивіться відео онлайн

Та на цьому не зупинився. В особистому телеграм каналі продюсер поширив опитування: "Україна – понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?".

Судячи з реакцій та відповідей, підписники Бардаша не підтримують його позицію. Результати опитування показали: 76% вважають, що "Україна – понад усе", а 24% назвали гасло "фашистським".



Результати опитування Юрія Бардаша / Скриншот телеграм-каналу продюсера

Рідкісне г*мно, – Приходько про Бардаша

Анастасія Приходько не змогла стримати гнівних емоцій. На своїй сторінці у фейсбуці артистка опублікувала відео з його сторіс та додала емоційний підпис: "Рідкісне г*мно, а не людина. Г*мно і крапка".



Приходько про Бардаша / Скриншот фейсбуку співачки

Зазначимо, що саме так нещодавно вона висловлювалася про Потапа. Артистка аргументувала це тим, що не вірить в щирість репера, вважає його лицеміром, коли той говорить про любов до України. Нібито Потап у 2014 році критикував її за патріотизм, налаштовував проти неї колег. Сама ж виконавиця у 2009 році представляла Росію на Євробачення. Росію, яка роками готувала велику війну проти України. Примітно те, що артистка досі в соцмережах розмовляє російською, коли більшість зірок, які раніше були російськомовними, назавжди відреклися від мови ворога.

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Також на скандальне порівняння Бардаша відреагувала акторка Ксенія Мішина. Вона не приховує свого обурення. Акторка, як і всі українці, не розуміє, як можна порівнювати нашу країну з нацистською Німеччиною, коли Росія щодня своїми ракетами вбиває десятки ні в чому не винних українців, серед яких багато дітей.



Реакція Мішиної на опитування Бардаша / Скриншот інстаграм-сторіс акторки