Реакція дружини Бардаша

Дружина Юрія Бардаша заявила, що не має відношення до його постів у соцмережах. Це вона написала в інстаграм-сторіс.

До слова Приходько назвала "г*мном" Бардаша, який порівняв Україну з нацистською Німеччиною

"Я точно не причетна до того, що постить мій чоловік. Всі ми колись помиляємось у людях", – заявила жінка та додала ще один допис у профілі, який адресувала Бардашу, але під приводом книги Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц":

"Я знаю одну планету, там живе такий пан із багряним обличчям. Він за все своє життя жодного разу не понюхав квітки. Ні разу не глянув на зірку. Він ніколи нікого не любив. Він зайнятий лише одним: він складає цифри. І з ранку до ночі твердить одне: "Я людина серйозна! Я людина серйозна!" – Зовсім як ти. І прямо роздмухується від гордості. А насправді вона не людина. Він гриб", – таким чином Єлизавета натякнула на чоловіка, який у минулому був учасником та продюсером групи "Гриби".



Юрій Бардаш з Лізою і донькою / Фото з інстаграму жінки

Варто зазначити, що батько Лізи Бардаш зараз перебуває у Збройних Силах України та боронить країну від російських окупантів. Про це жінка повідомляла у березні у час активної фази війни. Вона казала, що поїхала на відпочинок з чоловіком і дитиною у Грузію за кілька днів до вторгнення Росії, і там й залишилась.

Зрадник-Бардаш

Після того як виконавець Wellboy та його команда припинили співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем, чоловік почав публікувати в мережі скандальні заяви. Зараз він перебуває у Грузії та довго замовчував війну в Україну, яку розгорнула Росія. Тепер він почав порівнювати українців з нацистами.

У Бардаша раптово виникли претензії до гасла "Україна – понад усе!", і він навіть створив у своєму телеграмі абсурдне опитування, де запитав читачів, чи "Україна понад усе і вище людських життів", де відповідями були: "Так, понад усе" і "Ні, це фашизм". Судячи з реакцій читачів, чимало прихильників засудили його опитування, а після того, як ми обрали варіант, щоб дізнатись кількість відповідей, очікування підтвердились – українці засуджують Бардаша. Ті 22% можуть стосуватись росіян, оскільки в Бардаша велика аудиторія з країни-агресора. Сам Бардаш народився в українському Алчевську у Луганській області, який перебуває під окупацією Росії з 2014 року.



Абсурдне опитування Бардаша / Скриншот з телеграму "Философия Бардаша"