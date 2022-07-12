Юрий Бардаш ошеломил заявлениями о "фашистской Украине", из-за чего остался без работы и жены. Возлюбленная продюсера ушла от него. А вот что о Бардаше говорит экспидопический – узнайте дальше.

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Что Wellboy говорит о скандальном Бардаше

Бардаш называет себя русским человеком, а россия – великим государством. Во время войны, когда из-за россии гибнут наши военные, тысячи мирных жителей, среди которых дети, такие высказывания продюсера – измена. Теперь ему точно не место в Украине. Wellboy разорвал сотрудничество с Бардашем, но говорит, что больно терять друга.

Больно! Больно терять друга,

– сказал артист.

Также Wellboy говорит, что не смотрел прямые эфиры Барадаша, где тот высказывался о россии и призвал Украину к капитуляции.

Скандал с Бардашем: главное

Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией. Отреагировала на скандальное заявление певица Анастасия Приходько, назвавшая Бардаша "редким г*мном".

Жена Юрия Бардаша Лиза написала в сети, что она не соглашается с шокирующими заявлениями мужчины об украинском фашизме. Она неоднозначно заявила, что ошиблась в своем избраннике. Впоследствии Елизавета лаконично объявила о разводе и поддержала Украину.

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