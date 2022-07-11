У День сім'ї, 8 липня, Таїсія Повалій взяла участь у пропагандистському шоу, яке транслювали по кремлівському "Первому каналу". Ба більше, на захід з її участю прийшли не тільки сотні тисяч простих росіян, а й так звана еліта – дружина дмітрія мєдвєдєва, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки та підтримує ідеї свого покровителя владіміра путіна.

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Як Таїсія Повалій виступила в Муромі

У Муром, що у Владимирській області, Таїсія Повалій приїхала з російськомовною піснею "Мама-мамочка". Разом з нею на пропагандистському концерті до Дня сім'ї, любові та вірності криваві рублі заробляли такі артисти – Ігор Ніколаєв, Ірина Дубцова, Антон Макарський, Тетяна Буланова, Сергій Волчков, Жасмін та інші.

Реакція Каті Осадчої на чергову зраду Повалій

Повалій продовжує співати в російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром,

– злісно прокоментувала Катя Осадча.

Раніше телеведуча вже називала Повалій головною зрадницею України, адже та виступала в Москві на 9 травня.

Скриншот з інстаграм-сторіс Каті Осадчої

Про усіх зірок, які зрадили Україну, читайте в підбірці від Showbiz 24.

Після 24 лютого Таїсія Повалій усього кілька разів з'являлася на публіці: