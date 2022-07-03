Майже чотири місяці війни Юрій Бардаш не висловлювався про вторгнення Росії в Україну. Як з'ясувалося, мовчав він лише тому, що підтримує проросійські наративи й чекає, коли Україна капітулює. Після того, як правда спливла, від нього пішла дружина Єлизавета, з якою він одружився у серпні 2020 року. Ба більше, вона "вколола" його фразою "Україна понад усе", яку він вважає фашистською.
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Юрій Бардаш розлучається з дружиною
Юра прощай, Юра прости. Україна понад усе,
– лаконічно написала Єлизавета Бардаш.
Свою заяву вона доповнила чорно-білим фото з РАЦСу, коли вони офіційно стали чоловіком і дружиною.
Юрій Бардаш з дружиною Єлизаветою / Фото з інстаграму моделі
Коментарі до допису Єлизавета обмежила, тож ані 25-тисячна аудиторія, ані сам Юрій Бардаш не зможе прокоментувати це її рішення. Однак серед тих, хто підтримав дівчину лайком:
- Wellboy;
- Санта Дімопулос;
- Дар'я Астаф'єва;
- директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий.
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До слова, невідомо, де зараз Єлизавета Бардаш. За кілька днів до вторгнення Росії в Україну вони полетіли на відпочинок на Шрі-Ланку, а звідти, за словами Wellboy, перебралися до Грузії. Очевидно, певний час подружжя ще жило разом, адже Юрій був поряд з донькою Сарою, яку йому народила Ліза.