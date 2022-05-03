Вона запізно зрозуміла, – Оля Полякова назвала Лободу лицеміркою

Оля Полякова завжди була гострою на язик, тож не підбирає слів і зараз. Вона пройшлася по патріотизму Світлани Лободи, яка всі 8 років гастролювала на Росії. Співачка вважає позицію колеги лицемірною.

Після війни на Донбасі та окупації Криму Світлана Лобода виступала на Росії та отримувала нагороди в Москві. Її гастролі завершилися 24 лютого 2022-го, коли Путін напав на Україну. Однак співачці знадобився місяць, щоб назвати винних у цій війні.

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Оля Полякова про Світлану Лободу

Мені здається, вона запізно зрозуміла, тому що почати писати щось на підтримку України тільки після того, як тебе занесли до списків у Росії, – це лицемірно. У всякому разі почала писати, почала говорити, і на тому дякую, і то добре,

– висловилася Оля Полякова.

Співачка мала на увазі список "неугодних" артистів, яким заборонили виступати на Росії. Він з'явився в мережі в середині березня, а через тиждень Лобода вперше назвала Росію винною у війні в Україні.

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