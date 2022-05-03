Вона запізно зрозуміла, – Оля Полякова назвала Лободу лицеміркою
Джерело:ютуб-канал "Бакалейко и Катаев"
Оля Полякова завжди була гострою на язик, тож не підбирає слів і зараз. Вона пройшлася по патріотизму Світлани Лободи, яка всі 8 років гастролювала на Росії. Співачка вважає позицію колеги лицемірною.
Після війни на Донбасі та окупації Криму Світлана Лобода виступала на Росії та отримувала нагороди в Москві. Її гастролі завершилися 24 лютого 2022-го, коли Путін напав на Україну. Однак співачці знадобився місяць, щоб назвати винних у цій війні.
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Оля Полякова про Світлану Лободу
Мені здається, вона запізно зрозуміла, тому що почати писати щось на підтримку України тільки після того, як тебе занесли до списків у Росії, – це лицемірно. У всякому разі почала писати, почала говорити, і на тому дякую, і то добре,
– висловилася Оля Полякова.
Співачка мала на увазі список "неугодних" артистів, яким заборонили виступати на Росії. Він з'явився в мережі в середині березня, а через тиждень Лобода вперше назвала Росію винною у війні в Україні.
Як до Лободи ставиться український шоу-бізнес
- Андрій Данилко переконаний, що відео, на якому Лобода заливалася слізьми, – фальшиве. Він думає, що артистка зняла його з п'ятого дублю.
- Шоумен Ігор Кондратюк казав, що "пізно вср*лася Свєта Лобода". Вона для нього померла ще 2014 року, коли не розпрощалася з російською сценою.
- Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що ті, хто раніше "паслись у Росії", а зараз "адаптовуються до ситуації шмарклями й сльозами", – лицеміри та пристосуванці. Так він натякає саме на Світлану Лободу.
- Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк зізнається, що за таких, як Світлана Лобода йому соромно. На думку актора, вона "тиждень мовчала, аналізувала, що втратить, якщо буде висвітлювати правду, а потім почала видавлювати з себе сльози".
- Натомість Наталка Карпа визнає, що Лобода запізно усвідомила те, що відбулося 8 років тому, але вважає, що вона молодець, бо "зараз показала свою позицію".
- Маша Єфросиніна теж не береться засуджувати співачку, адже на третій день війни та перерахувала її благодійному фонду шалену суму грошей.