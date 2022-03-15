Така інформація з'явилася в російського телеграм-каналу "Агентство" з посиланням на слова анонімного учасника одного з московських музичних колективів. Російська влада намагається зробити все для того, щоб придушити противників війни.

Дивіться також Литовський гурт LT United присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти "русскому кораблю"

У Росії не зможуть виступати ті, хто проти війни За словами музиканта, перед початком виступу його гурту, який готували минулих вихідних в одному з барів Москви, вони отримали список заборонених українських артистів. Серед них були Монатік, "Океан Ельзи", Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Макс Барських, Світлана Лобода, Віра Брежнєва. Зазначимо, троє останніх після початку війни на Донбасі та окупації Криму продовжили будувати кар'єру в Росії.