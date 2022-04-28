Народна артистка України й депутатка Оксана Білозір пригрозила Поляковій та Матвієнко судом. Оля Полякова не забарилась із відповіддю.

Важливо Оксана Білозір погрожує Олі Поляковій та Тоні Матвієнко судами: Осадча заступилася за артисток

Оля Полякова відповіла Білозір

Виконавиця записала відеозвернення до колеги.

Знаю, що не на часі зараз влаштовувати срачі, але я просто не можу не прокоментувати претензії Оксани Білозір, яка загрожує мені судом за пісню "Колискова". На якій підставі, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець чи може співавтор цієї величної мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій хватці,

– сказала зірка.

"Текст написав Олександр Вратарьов на моє прохання написати пісню про всіх матерів і дітей, які знаходяться у підвалах. На мелодію, яка підтримувала дух в цих людях. Це був поклик, але вам цього не зрозуміти. Тому давайте будемо чесними: до "Колискової", написаної на мелодію Мирослава Скорика, ви, Оксано, не маєте ніякого відношення", – додала вона.

Оля Полякова також пригадала скандальні будмайданчики у Києві, які пов'язують з іменем Оксани Білозір.

Проте маєте відношення до незаконної якоїсь там недобудови. От і займаєтесь там судами, забудовниця ви наша. Так прикро, що людина, яка б мала підтримувати країну і людей піснею, просто пише якусь дурість і недоречність у соцмережах. Всім добра, а пісня хай живе!

– підсумувала артистка.

Оля Полякова відповіла Оксані Білозір: відео

З чого розпочався скандал