Усіх їх Тарас Цимбалюк вніс до списку артистів, за яких йому соромно, бо, на думку зірки, "навіть 18-річний тіктокер, котрий нагрів на своєму безглуздому контенті якусь аудиторію", повинен говорити про війну. І з першого дня, а не так, як Світлана Лобода, яка місяць не писала звідки летять ракети на Україну.

До теми Ти труп як людина, – Маша Єфросиніна "рознесла" Сабурова після його цинічного жарту про місячні

Тарас Цимбалюк пройшовся по Тодоренко, Сабурову та Лободі

Якщо українка, родом з Одеси, котра навчалася і формувалася в Києві, зараз, перебуваючи в Москві, промовчала – це дно. Це просто аморальне створіння, котре має 8 чи 9 мільйонів підписників,

– не підбираючи слів написав Тарас Цимбалюк.

Однак, на думку зірки "Спіймати Кайдаша", Регіну Тодоренко "переплюнув" Нурлан Сабуров, який на стендапі у Сан-Франциско пожартував про місячні в українки.

"Він не тільки змусив українців вслід за кораблем послати всю його творчість, він виставив себе, як мінімум, дурнем перед усім світом, котрому не смішно з подій в Україні", – зауважив актор.

Він натякнув на ще одну гастролерку, яка на п'ятий день війни записала відео у сльозах і пробурмотіла про людей, які вершать долі, а лише через місяць назвала Росію винною. Це Світлана Лобода, яка тепер теж персона нон ґрата в путінській імперії.

Є ті, що тиждень мовчали, аналізували, що вони втратять, якщо будуть висвітлювати правду у своїх соцмережах, а потім почали видавлюватиме з себе сльози. Тільки забули, що фальш тепер помічають навіть підсліпкуваті бабусі,

– різко висловився Тарас Цимбалюк.

"Коли війна, ніхто не має права мовчати! Потрібно усвідомити: мати тисячні чи мільйонні аудиторії в соцмережах – це не тільки реклама і гроші. Це величезна відповідальність перед людьми… Ніхто ніколи не забуде ваше мовчання, бо воно зараз дуже гучно стало в паралель з підтримкою "спецоперації", – наголошує актор.

Тарас Цимбалюк з учасниками "Танців з зірками": фото

Повний текст публікації Тараса Цимбалюка:

Мені соромно за певний пласт колег. Є елементарні речі, про які на час війни легше "забути" в силу своєї недалекості.

Зараз активно говорять про вчинок Регіни Тодоренко і Нурлана Сабурова. Якщо українка, родом з Одеси, котра навчалася і формувалася в Києві, зараз, знаходячись в Москві, промовчала – це дно. Це просто аморальне створіння, котре має 8 чи 9 мільйонів підписників. Сабуров, звичайно, її "переплюнув". Вчинок на останньому концерті був настільки підлим і цинічним, що й важко підібрати слова. Він не тільки змусив українців в слід за кораблем послати всю його творчість, він поставив себе, як мінімум, дурнем перед усім світом, котрому не смішно з подій в Україні.



Зараз війна. Складний час диктує дуже серйозні умови – зараз немає відтінків, є чорне і біле. Люди чекають реакції від кумирів. Вимагають позиції. В усі часи політики намагались втягнути інтелігенцію, людей мистецтва до своїх лав, бо вони завжди були ближче до людей. Люди їм довіряли і добровільно записувались у число їх фанатів.

У таке напружене сьогодення, на мій погляд, навіть якийсь 18-річний тік-токер, котрий нагрів на своєму безглуздому контенті якусь аудиторію, повинен врешті себе по-дорослому проявити. Коли війна, ніхто не має права мовчати!

Потрібно усвідомити: мати тисячні чи мільйонні аудиторії в соцмережах – це не тільки реклама і гроші. Це величезна відповідальність перед людьми. Навіть мінімальна популярність, це завжди велика відповідальність за людей, котрі тебе чують.

Тому, особисто для мене, багато артистів підтвердили реноме поверхових людей.

А тим, хто підтримував нас з першого дня війни, – велика повага. Бо ще є ті, що тиждень мовчали, аналізували, що вона втратять, якщо будуть висвітлювати правду у своїх соцмережах, а потім почали видавлюватиме з себе сльози. Тільки забули, що очі народу України оснастилися ще більш тверезим поглядом. І фальш тепер помічають навіть підсліпкуваті бабусі.

Життя багатьох людей на планеті розділилося на до і після. Ніхто ніколи не забуде ваше мовчання, бо воно зараз дуже гучно стало в паралель з підтримкою "спецоперації". Тому в майбутньому не дивуйтесь оголеному нерву людей, котрі раніше вам довіряли!