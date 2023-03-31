Ні для кого вже не секрет, що 38-річний Володимир Остапчук розлучився з другою дружиною Христиною та зустрічається з 22-річною Катериною Полтавською. Леся Нікітюк, схоже, вирішила підколоти колегу, який не прожив у шлюбі й двох років.

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Остапчук назвав два свої шлюби "помилкою"

"Як там ваші весілля, корпоративи, програми? Перше, друге, Вов?" – запитала Леся Нікітюк Остапчука як капітана команди телеведучих.

Нічого, усе нормально. Я так розумію, що "єПитання" – це шоу якраз для мене і про мене, тому що тут є правило двох помилок, як у моєму особистому житті, тому все нормально,

– віджартувався Володимир Остапчук.

"Це досвід, Володю", – підтримала Леся Нікітюк.

У першому раунді команда телеведучих повинна була відгадати, з якою твариною жінки асоціюють своїх колишніх. Володимир Остапчук неочікувано видав "свиня" й натякнув, що хтось з ексдружин – чи то Христина Горняк, чи то Олена Войченко – обзиває його саме так.

Дуже часто українські дівчата відповідають, що колишній – свиня. Це перевірено на особистій переписці,

– розсміявся ведучий.

Володимир Остапчук пожартував про ексдружин / Скриншот з відео

Нагадаємо, перше розлучення Володимира Остапчука з Оленою Войченко було скандальним, адже сім'ю з двома дітьми він покинув заради Христини Горняк. Після цього жінка забороняла йому бачитися з Емілією та Еваном, а її батько погрожував телеведучому й радив "прощатися з кар'єрою". Однак після розриву з Горняк Остапчук неочікувано визнав, що "наробив дурниць" і подякував Олені, що так добре виховує сина й доньку.

Що стосується другого розлучення, то його ведучий майже не коментує. З приводу розриву висловлюється переважно Христина – коментує, що не ловила його на зрадах, і пояснює, що з будинком під Києвом, який вони будували у шлюбі.