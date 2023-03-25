Український ведучий Володимир Остапчук взяв участь у кулінарному шоу, де вперше заговорив про особисте життя. Євген Клопотенко припустив, що шоумен пережив стрес через розставання та війну.

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Володимир Остапчук про розлучення з дружиною

Ведучий лаконічно прокоментував розлучення з Христиною. Він зізнався, що знову почав ходити до психолога.

Я тобі так скажу. Після певних змін в особистому житті я пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити. Проговорювати,

– поділився Володимир Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно друг Володимира Остапчука підтвердив, що він розлучився з Христиною Горняк, хоч переживати розрив йому було непросто. Також він зізнався, що знайомий з новою обраницею шоумена – Катериною Полтавською.

Про стосунки з колишньою дружиною

Шоумен також розповів про дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Він пригадав їхню давню зустріч, що була наприкінці літа 2022. Остапчук також зізнався, що в нього стабілізувалися взаємини з колишньою дружиною.

"У нас були якісь благодійні концерти, і я з ними кілька разів зустрічався наживо, але це було вже дуже давно. Листуємося, спілкуємося з дітками (зараз, – 24 Канал). Скажу так – нормалізувалися стосунки з Оленою. І є речі, які я казав публічно і за які мені соромно. Тому життя є життя".