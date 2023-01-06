Телеведучий Володимир Остапчук у серпні 2022 року вперше побачився з дітьми у Торонто від початку повномасштабної війни. До цього він проводжав їх на кордоні України, коли ті тікали від війни. Він привіз їм гроші, щоб вони мали за що жити, а також підписав дозвіл на виїзд доньці Емілії. Сину Евану він не був потрібен, бо є громадянином Канади.

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У ЗМІ подейкували, що тріщина у його другому шлюбі з Христиною Горняк пішла саме після цієї поїздки в Канаду. Вони згодом роз'їхались та перестали публікувати спільні фото, а Христина й зовсім переїхала у Відень. Пара не коментувала свої стосунки чи чутки про розлучення, але давала зрозуміти, що між ними все покінчено.

Схоже, у новому році Володимир Остапчук вирішив все почати з чистого аркуша у стосунках з матір'ю його дітей, адже опублікував кілька сторіс та окремий допис, де просить вибачення за свої дії у попередні роки. Він подякував Олені за те, що вона добре їх виховує і піклується.



Остапчук показав дітей у Канаді / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Багато запитань про Олену, дітей і наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було казати чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму,

– заявив Остапчук.



Остапчук вибачився перед ексдружиною / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

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Що відомо про особисте життя Остапчука

Нагадаємо, що пара була у шлюбі з 2007 по 2020 рік, але новина про розлучення з'явилась у жовтні 2019-го. Вони виховали двох дітей та навіть задумувались назавжди переїхати у Канаду. Але після роботи ведучим на Євробаченні-2017 кар'єра Володимира почала різко зростати, тому вони залишились в Україні.

Вже згодом вони розлучились, а Остапчук почав новий роман з Христиною Горняк – нотаріусом та блогером. У 2020-му вони одружились, а через 2 роки, ймовірно, розлучились. Перед повномасштабною війною вони придбали спільний будинок під Києвом, який обіцяли добудувати навіть у час війни, але літо 2022-го перекреслило їхні плани.

Впродовж останніх кількох років між Остапчуком та Оленою Войченко була справжня "війна", де вони публічно один одного звинувачували у різних погрішностях.