Після зізнань телеведучого Володимира Остапчука про колишню дружину, йому почав писати батько Олени Войченко. Зміст листувань шоумен показав в інстаграм-сторіз.

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Володимиру Остапчуку погрожують

Сергій Войченко написав колишньому зятю, що він начебто ухилився від служби в Збройних Силах. Він пригрозив ведучому відкриттям справи, якщо той не видалить інформацію про Олену.

Сергій Войченко, батько моєї колишньої дружини, вже пустився в конкретні погрози проти мене. Погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей,

– прокоментував Володимир.

"Я не боюсь цих покидьків. Але якщо щось станеться зі мною – це справа рук Сергія Войченка чи його сина Романа, якого, за словами місцевих жителів, випустили на свободу. Клопотання до прокуратури вже подані".

Володимир Остапчук додав, що батько ексдружини вже здійснював на нього напад 2 роки тому. Тоді все зафіксувала поліція. Шоумен зауважив, що рідні Олени Войченко не дають його батькам бачитися з онуками.

Тепер ви розумієте, чому я мовчав три роки. Це страшні люди. На фото моя мама, якій Сергій Войченко заборонив бачити своїх онуків. Так і сказав: "Я вас до онуків не пущу". І діти мої все минуле літо були в одних батьків. А моїх – просто не пускали і не давали бачити,

– зазначив ведучий.

Володимир Остапчук поскаржився на погрози / Фото з інстаграм-сторіз

Як почався скандал