У коханої Володимира Остапчука майже 37 тисяч фоловерів в інстаграмі, й усі вони страшенно цікавляться її життям. Хтось з підписників запитав: "Чи є у вас сімейний бюджет? Як розподіляєте гроші – сумісно чи кожен на себе свої?" Катя спочатку пожартувала, що живе коштом ведучого: "Кожен на мене свої", а потім додала, що може заплатити і за себе, і за нього.

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Як Остапчук ділить сімейний бюджет з 22-річною дівчиною

Якщо серйозно, то за квартиру, комунальні, продукти, заклади, відпочинок платить він. Якщо разом йдемо на манікюр чи в зал, то теж він. Якщо окремо, то кожен за себе, але я за двох іноді можу заплатити. Якщо йду сама в супермаркет, то плачу сама,

– написала Катя Полтавська.

Вона також зауважила, що робить шоумену дорогі подарунки: "Я дарую подарунки без приводу, як і він мені. І це далеко не труси й шкарпетки". До речі, з нагоди Дня святого Валентина Катя отримала від Остапчука величезний букет білих тюльпанів і шкіряний ремінь від люксового французького бренду Celine.

Дівчина Остапчука про сімейний бюджет / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, попередня дружина Володимира Остапчука Христина наголошувала, що "всі основні зобов'язання щодо забезпечення лежать на чоловікові", а вона заробляла собі на помади, йому на подарунки, на продукти та заправляла авто. За її словами, фінансову модель у стосунках вони обговорили ще "на березі", тобто до шлюбу.

Однак 2021 року шоумен повністю покривав будівництво будинку під Києвом, в який вони мріяли переїхати разом, а Христина брала на себе побутові витрати, включно з комуналкою та паркінгом.