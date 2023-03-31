Ни для кого уже не секрет, что 38-летний Владимир Остапчук расстался со второй женой Кристиной и встречается с 22-летней Екатериной Полтавской. Леся Никитюк, похоже, решила подколоть коллегу, который не прожил в браке и двух лет.

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Остапчук назвал два своих брака "ошибкой"

"Как там ваши свадьбы, корпоративы, программы? Первая, вторая, Вов?" – спросила Леся Никитюк Остапчука как капитана команды телеведущих.

Ничего, все нормально. Я так понимаю, что "єПитання" – это шоу как раз для меня и обо мне, потому что здесь есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально,

– отшутился Владимир Остапчук.

"Это опыт, Володя", – поддержала Леся Никитюк.

В первом раунде команда телеведущих должна была угадать, с каким животным женщины ассоциируют своих бывших. Владимир Остапчук неожиданно выдал "свинья" и намекнул, что кто-то из экс-жен – то ли Кристина Горняк, то ли Елена Войченко – обзывает его именно так.

Очень часто украинские девушки отвечают, что бывший – свинья. Это проверено на личной переписке,

– рассмеялся ведущий.

Владимир Остапчук пошутил об экс-женах / Скриншот с видео

Напомним, первый развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко был скандальным, ведь семью с двумя детьми он покинул ради Кристины Горняк. После этого женщина запрещала ему видеться с Эмилией и Эваном, а ее отец угрожал телеведущему и советовал "прощаться с карьерой". Однако после разрыва с Горняк Остапчук неожиданно признал, что "натворил глупостей" и поблагодарил Елену, что так хорошо воспитывает сына и дочь.

Что касается второго развода, то его ведущий почти не комментирует. По поводу разрыва высказывается преимущественно Кристина – комментирует, что не ловила его на изменах, и объясняет, что с домом под Киевом, который они строили в браке.