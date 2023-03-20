Від шанувальників Христина отримала питання щодо зради, тож не стала це приховувати. Раніше вона відповідала на питання, хто винен у їхньому розлученні.

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Про зради у стосунках

Христина Горняк відповіла на питання, чи вона або її колись зраджували.

Я – не було (не зраджувала – 24 Канал). Мене – не знаю. Я не ловила на зрадах нікого зі своїх колишніх. А як там насправді, хто знає..,

– зізналася колишня дружина Володимира Остапчука.



Христина Горняк розповіла про зради / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Раніше блогерка зізнавалася, чи пробачить зраду. На її думку, вона спробувала б закрити очі на це, але сповна щасливою з цим чоловіком уже не була. Христина вважає, що краще одразу розійтися.

"Думаю, ні до чого хорошого це не приведе. Я б лягала спати з ним у ліжко й уявляла, як він цілував іншу, як обіймав і пестив, як захопився іншою, яка викликала емоції… Краще одразу після того, як стало відомо про зраду, розійтися", – відповіла Христина.

Про секс на першому побаченні

У соцмережах Горняк також відповіла на питання шанувальників щодо сексу на першому побаченні. Дівчина відверто розповіла, що в неї була така ситуація.

Було. Але ставлення хлопця до мене це ніяк не змінило. Потім (в нас – 24 Канал) було ще багато побачень і т.д.,

– сказала Христина.



Христина Горняк розповіла про секс на побаченні/ Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Горняк доволі часто ділиться зі своєю аудиторією особистим. Наприклад, раніше екс-дружина ведучого навіть коментувала чутки про новий шлюб чоловіка із 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.