Украинский исполнитель и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что очнулся до того, как Путин объявил войну Украине. Его преследовало тревожное чувство.
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Как Святослав Вакарчук узнал войну
Артист вспомнил, что о войне узнал "непосредственно от Путина". Он проснулся в 3 ночи 24 февраля от чувства тревоги.
"Я начал смотреть интернет. И как раз показывали Совбез ООН и я напрягся, понимая, что что-то неприятное надвигается. Вдруг появилась табличка "Срочные новости", в которой сказали, что Путин объявил начало так называемой "военной операции" против Украины. И как только я это прочитал, через минуту или две, около 4 утра, справа от меня раздался страшный взрыв, окна едва остались цели. Это произошел один из первых ударов российской авиации по аэродрому Васильков", – рассказал Святослав Вакарчук.
Однако певец не паниковал. Он позвонил по телефону родным и сделал все для того, чтобы их обезопасить.
В моменты стресса у меня включается холодный разум. Паники не было. Я хорошо помню, что встал, почистил зубы, сделал кофе, сразу позвонил двум важным людям, говорил, мы сделали план, что нужно делать в первую очередь. В первый день я спокойно занимался тем, чтобы все близкие люди были в безопасности,
– вспомнил знаменитость.
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Напомним, через 2 недели войны Святослав Вакарчук посетил несколько городов, где поддерживал жителей:
- 4 марта певец приехал в Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с ее руководителем, военными, и побывал в военном госпитале, где поговорил с местными врачами.
- Вместе с Сергеем Жаданом Святослав Вакарчук побывал в Харькове, где ежедневно ведутся бои. Он поддержал боевой дух мирных жителей города.
- 6 дня войны музыкант побывал в госпитале, где лечат раненых военных. Также посетило медучреждение в Одессе.
- Одним из последних Вакарчук посетил Львов. Там он спел на вокзале и не смог сдержать слез.