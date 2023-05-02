Наривається на хейт, ходить на вечірки і збирає гроші: де зараз та чим займається Влад Яма

З початком повномасштабної війни Влад Яма виїхав з України. Досі невідомо, як саме йому це вдалося, але сам артист запевняє, що встиг покинути країну до закриття кордонів. Вже більше року танцівник з сім'єю живе в США. Чим займається Влад Яма – читайте у нашій статті.

Багато чоловіків на початку повномасштабного вторгнення злякалися та втекли за кордон. Серед них і Влад Яма, передає 24 Канал. Де зараз перебуває танцівник – читайте нижче.

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Де зараз Влад Яма

Артист не приховує, що переїхав до США. Вже більше року Влад із дружиною Ліліаною та сином Леоном живе в Маямі.

Танцівник заявив, нібито встиг втекти за кордон 24 лютого до закриття кордонів. Проте багато українців вважають, що це було незаконно, адже кордони закрили вже о 5 ранку, тож він фізично не міг це зробити.

Влітку Яма заявляв, що його батьки знаходяться у Запорізькій області. "Чують вибухи, чують сирени, але вони дуже оптимістично налаштовані. Вони кажуть, що все буде добре, вони вірять у ЗСУ", – казав артист.

Цікаво, що його друг та телеведучий Юрій Горбунов вважає, що танцівник не повернеться в Україну після перемоги.

Як він допомагає Україні та чим займається

За словами хореографа, в Америці він займається проведенням благодійних майстер-класів. В його інстаграмі часто можна побачити різні заходи. Наприклад, хореограф організував "день лотів". Яма дав можливість шанувальникам придбати оригінальні лоти – від привітань та спільного допису до менторства, тренувань.

А в квітні він був ведучим благодійного заходу Big money forum. Також Яма пробіг півмарафон, щоб зібрати для дітей-спортсменів, що втратили батьків внаслідок воєнних дій.

І хоч Влад дійсно займається благодійними заходами, він встигає і відпочивати. Артист часто публікує дописи з пляжів, серфінгу, подорожей чи вечірок. А нещодавно Яма поділився й тим, що опанував нову професію – діджея.

Чому Влада Яму хейтять

Через "відсиджування за океаном" Влада Яму вже неодноразово засуджували. Крім того, він часто публікує недоцільні фото в соцмережах.

Наприклад, днями він зганьбився, коли хотів підтримати українців. Танцівник опублікував світлину, зроблену під час шоу "Хто зверху?". На ньому Влад Яма без футболки лежить на скляній дошці, на якій мав протриматися, попри слизьку поверхню.

"Тримаємось", – підписав кадр Влад. Однак це викликало обурення. Українці зазначили, що він лише знущається зі співгромадян, тоді як сам живе і веселиться в Маямі.

Крім того, нещодавно на Влада Яму "наїхали" через вечірку. Він засвітився на події в Маямі, де збирав гроші для України. Проте, підписників розізлила російськомовна назва заходу – "Все свои".

До публіки Влад Яма звертався російською мовою і розігрував м'яч з автографами Дем'яненка, Михайличенка, Протасова та інший лот. Додамо, що на вечірці провели аукціон і за 10 хвилин зібрали 3 тисячі доларів на підтримку постраждалих людей в Україні.

І поки одні зірки критикують влада Яму за втечу з України, є й такі, що підтримують артиста:

Зокрема, за Влада Яму заступається актор Тарас Цимбалюк. Він обурився, що українці "докопалися до Влада Яма". Він нагадав, що танцівник "там уже стільки заходів організував на підтримку України, скільки грошей зібрав для ЗСУ". З актором тоді посперечався Євген Кот.

Співак Віталій Козловський також захищав танцівника. Він наголошував, що Яма – "головний годувальник у сім'ї", і йому треба було якось її забезпечувати.

Блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська також заступається за Яму й каже, що у США "він дуже сумний, йому болить". Крім того, судячи з її натяків, у зірки була поважна причина покинути країну з дружиною та сином.

До слова, раніше дружина Влада Ями відповіла, чому він ще не повернувся до України. Вона назвала це запитання некоректним, але відповіла: "Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного".