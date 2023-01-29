Екссуддю "Танців з зірками" Влада Яму критикують за будь-який допис в інстаграмі, але він все ж прагне довести, що у США не відсиджується. Ще 13 січня танцівник був ді-джеєм на Ukrainian Winter Festival, який організували на одній з вілл у Маямі. Вхід був платний, але на заході збирали гроші на потреби ЗСУ.

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Скільки грошей зібрали Яма та Ступка на фестивалі в Маямі

На Ukrainian Winter Festival провели благодійний аукціон, щоб зібрати на авто для 46 окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади з Полтави. Однак грошей вистачило ще й на дрони, приціли, тепловізори, бо виручена сума – 9 400 доларів. Серед лотів були джерсі з автографом Олега Блохіна, прапор з підписом Валерія Залужного та інші.

Ukrainian Winter Festival. Яскраво, масштабно й корисно! 9 400 доларів з аукціону на авто для 46 окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади, 1 батальон, 1 рота, 2 взвод. Бахмут і Соледар. Тепер вистачить ще й на дрони,

– похвалився Влад Яма.

Влад Яма на вечірці у США / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма та Дмитро Ступка на вечірці у США / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма та Дмитро Ступка на вечірці у США / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма та Дмитро Ступка на вечірці у США / Фото з інстаграму танцівника

На івенті також була дружина Влада Ями Ліліана та учасниця 12 сезону "Холостяка" Вікторія Варлей, яка після проєкту переїхала в Маямі та вийшла заміж за росіянина.

Дружина Влада Ями на вечірці у США / Фото з інстаграму танцівника

Ukrainian Winter Festival у Маямі / Фото з інстаграму Влада Ями