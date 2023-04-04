Як йдеться у профілі "Все свои Маями", на вечірці провели аукціон і за 10 хвилин зібрали 3 тисячі доларів на підтримку постраждалих людей в Україні. Влада Яму там представили як "улюбленця української публіки, найталановитішого танцівника, ведучого найкрутіших телепередач в Україні". До публіки він звертався російською мовою і розігрував м'яч з автографами Дем'яненка, Михайличенка, Протасова та інший лот.
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"Всі свої". У моменті веселий, але і корисний захід! Дякую всім, хто долучився. Музика, спілкування і гроші для України,
– підписав Влад Яма.
Влада Яму розкритикували за російськомовну вечірку в Маямі
"Все свои" в Росії, а у нас "всі свої", – дорікнули Владу Ямі в коментарях. Він, на диво, відповів: "У нас теж, але там не тільки українці були". Однак перепалка з підписницею продовжилася, бо, на її думку, всі, хто нас підтримує, повинні вчити українську мову: "А ті "не тільки" хай вчать українську, а не підлаштовуєтеся під тих. Вони під нас не підлаштовуються", – написала дівчина, тоді танцівник з іронією запитав: "Казахам теж українську вчити?"
Також одна з користувачок інстаграму написала, що Владу Ямі "весело живеться", а той відповів: "Не дуже".
Влад Яма відповів на критику / Скриншот з інстаграму
Влад Яма відповів на критику / Скриншот з інстаграму
Руслан Ханумак агресивно відповів хейтерам Влада Ями
Режисер та актор, який нещодавно сам відбивався від хейтерів після треку "Дика Дичка", вирішив заступитися за товариша в коментарях. Схоже, це тому, що йому теж діставалося від юзерів, поки у грудні 2022-го не повернувся в Україну зі США.
Та від**іться вже від людини. Вам вср*лося, як там написано? Ідіть з дітьми почитайте краще,
– прокоментував Руслан Ханумак.
Руслан Ханумак заступився за Влада Яму / Скриншот з інстаграму
Нагадаємо, раніше Влада Яму захищали актор Тарас Цимбалюк і співак Віталій Козловський:
- Тарас Цимбалюк, якого після повістки постійно відправляють на "передок", обурився, що українці "докопалися до Влада Яма". Він нагадав, що танцівнк "там уже стільки заходів організував на підтримку України, скільки грошей зібрав для ЗСУ". З актором тоді посперечався Євген Кот.
- Тоді як Віталій Козловський наголошував, що Яма – "головний годувальник у сім'ї", і йому треба було якось її забезпечувати.