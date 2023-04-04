Як йдеться у профілі "Все свои Маями", на вечірці провели аукціон і за 10 хвилин зібрали 3 тисячі доларів на підтримку постраждалих людей в Україні. Влада Яму там представили як "улюбленця української публіки, найталановитішого танцівника, ведучого найкрутіших телепередач в Україні". До публіки він звертався російською мовою і розігрував м'яч з автографами Дем'яненка, Михайличенка, Протасова та інший лот.

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"Всі свої". У моменті веселий, але і корисний захід! Дякую всім, хто долучився. Музика, спілкування і гроші для України,

– підписав Влад Яма.

Влада Яму розкритикували за російськомовну вечірку в Маямі

"Все свои" в Росії, а у нас "всі свої", – дорікнули Владу Ямі в коментарях. Він, на диво, відповів: "У нас теж, але там не тільки українці були". Однак перепалка з підписницею продовжилася, бо, на її думку, всі, хто нас підтримує, повинні вчити українську мову: "А ті "не тільки" хай вчать українську, а не підлаштовуєтеся під тих. Вони під нас не підлаштовуються", – написала дівчина, тоді танцівник з іронією запитав: "Казахам теж українську вчити?"

Також одна з користувачок інстаграму написала, що Владу Ямі "весело живеться", а той відповів: "Не дуже".

Влад Яма відповів на критику / Скриншот з інстаграму

Влад Яма відповів на критику / Скриншот з інстаграму

Руслан Ханумак агресивно відповів хейтерам Влада Ями

Режисер та актор, який нещодавно сам відбивався від хейтерів після треку "Дика Дичка", вирішив заступитися за товариша в коментарях. Схоже, це тому, що йому теж діставалося від юзерів, поки у грудні 2022-го не повернувся в Україну зі США.

Та від**іться вже від людини. Вам вср*лося, як там написано? Ідіть з дітьми почитайте краще,

– прокоментував Руслан Ханумак.

Руслан Ханумак заступився за Влада Яму / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, раніше Влада Яму захищали актор Тарас Цимбалюк і співак Віталій Козловський: